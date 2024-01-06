На Калужскую область идет сильный снегопад

В субботу, 6 января, ГУ МЧС региона сообщает о снегопаде в Калужской области.

По данным Калужского ЦГМС, в ближайшие часы по Калужской области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица.

- Уважаемые водители! - напоминают в управлении. - Будьте внимательны в условиях плохой видимости; старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе. В случае неисправности или при очень плохой видимости включите аварийную сигнализацию, остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

Вследствие гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей. Будьте внимательны и осторожны!