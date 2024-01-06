В Калужской области ищут родственников 65-летнего мужчины

В субботу, 6 января, волонтеры ЛизыАлерт обращаются к калужанам в надежде найти родных неизвестного мужчины.

Мужчина, 65 лет, город Щелково Московской области, с 30 июля 2020 года находится в медицинском учреждении.

Приметы:

- рост 180 см,

- нормального телосложения,

- волосы темно-русые с проседью,

- глаза серо-голубые.

Был одет: неизвестно.

Если вам известная какая-либо информация о данном человеке, позвоните на горячую линию ПСО Лиза Алерт 8(800)700-54-52.