Драконы и снеговики обитают в одной из школ Калуги

Новый год наступил, но мы по-прежнему любуемся праздничными украшениями.

Калужане прислали нам фото и видео новогоднего оформления в одной из школ Калуги.

- Побывали на утреннике у ребенка в начальной школе, украшение кабинетов порадовало, - пишут калужане.

Пока все дети на каникулах, в калужской школе № 13 обитают драконы, снеговики и другие праздничные персонажи.