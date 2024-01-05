Калужанка встретила «целительницу» и отдала ей все наличные

В пятницу, 5 января, УМВД по Калуге сообщает о мошенничестве с ущербом 500 000 рублей.

В полицию обратилась пенсионерка, сообщив, что на улице к ней подошла незнакомка и сказала, что видит болезнь у калужанки, после чего положила женщине в руку иглу и попросила сжать ее. Раскрыв ладонь пенсионерка увидела, что цвет иголки изменился и поверила, что на нее навели порчу.

В этот момент «целительницу» окликнула другая женщина, подошла и рассказала, что после помощи дела ее сына улучшились.

Незнакомка предложила калужанке улучшить ее здоровье, та согласилась. Они пошли в сторону дома пенсионерки. По дороге «целительница» пояснила, что для ритуала женщина должна вынести из дома все имеющиеся деньги.

Пенсионерка собрала дома все купюры в носок, вынесла их на улицу и отдала незнакомке, которая после некоторых манипуляций вернула его женщине и попросила убрать в одежду.

Только дома пенсионерка открыла носок, но денег там не было. Тогда калужанка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничетве. Причастные устанавливаются.