Мороз отменил лыжный марафон в Калуге

Запланированный на 5 января 2024 года а базе спортивной школы «Старт» лыжный марафон не состоится.

Об этом в четверг, 4 января, заявили организаторы мероприятия.

- Мы вынуждены сообщить вам, что мероприятие, запланированное на 5 января, к сожалению, отменяется из-за неблагоприятных погодных условий, - сообщили в руководстве спортшколы. - Низкая температура на улице создает опасные условия для проведения мероприятия.