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Почему в Калуге мусор из оранжевых контейнеров не вывозят

Опубликовано: 04.01.2024 15:49 0 598
Почему в Калуге мусор из оранжевых контейнеров не вывозят

В четверг, 4 января, на проблему с очисткой контейнеров для стекла, бумаги и пластика обратил внимание городской голова Калуги.

Утром в наш чат обратной связи обратился житель улицы Пухова с просьбой объяснить, почему обычные мусорные баки пусты, а оранжевые переполнены. В качестве подтверждения калужанин прислал фотографии сразу нескольких контейнерных площадок.

После обеда этот же вопрос Дмитрий Денисов задал руководителю КРЭО.

- Сегодня около 40 машин вышло в рейсы, это обычные спецавтомобили, которые вывозят мусор из контейнеров, пояснил и.о. директора КРЭО Алексей РУЛЁВ. -  Оранжевые же контейнеры вывозятся отдельными машинами. Таких машин по Калуге всего две. Если одна из них сломалась, сразу чувствуется сбой по графику.

 

Из витиеватого ответа руководителя КРЭО можно сделать вывод, что заваленные мусором оранжевые контейнеры – это следствие банальной поломки техники. Когда же машину починят, и уборка войдет в график, Алексей Рулёв так и не ответил.

Опубликовано: 04.01.2024 15:49 0 598
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