У храмов Калужской области появились первые Рождественские вертепы

Композиции, показывающие рождение Христа открылись у стен храма Иоанна Предтечи в Калуге и у храма Рождества Христова в Обнинске.

Митрополит Калужский и Боровский Климент в среду, 3 января, открыл первый в области Рождественский вертеп в наукограде.

Владыка поздравил всех, пришедших с наступающим одним из главных праздников православных христиан и подарил детям сладкие подарки.

В Калуге традиционный Рождественский вертеп уже открыт у храма Иоанна Предтечи. Уже сегодня подобные уголки с яслями Младенца Христа появятся и у других храмах областного центра.