В Калуге чиновник заплатит штраф за молчание

Прокуратура Калуги наложила денежное взыскание на сотрудника управления по работе с населением Городской Управы города.

В четверг, 4 января, в городской прокуратуре Калуги сообщили о завершении проверки по обращению калужанина.

Житель Калуги написал в горуправу письмо о нарушениях правил благоустройства и отправил его по электронной почте. Ответа гражданин не дождался и написал жалобу в прокуратуру.

Ведомство проверило сигнал и убедилось в том, что ответа калужанину чиновники так и не написали.

В результате возбуждено дело об административном правонарушении, виновнику наложен штраф в размере 5 тысяч рублей.