В Калужской области ищут родственников 45-летнего мужчины

В медицинском учреждении областного центра с 26 декабря прошлого года находится неизвестный мужчина.

Его возраст около 45 лет.

Приметы:

Рост - 170 см;

Телосложение - нормальное;

Цвет волос - темно русые;

Цвет глаз - серые.

Мужчина не разговаривает.

Если вам известная какая либо информация о его родных, вы можете сообщить ее по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.