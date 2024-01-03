Глава СК РФ взял на контроль гибель пожилой женщины в одной из калужских больниц

82-летняя женщина скончалась в больнице областного центра после проведения операции.

В комментариях аккаунта Следственного комитета России поступило обращение с призывом о помощи в расследовании обстоятельств смерти пенсионерки.

В прошлом году женщину забрали в больницу с подозрением на инсульт, прооперировали, а после пожилая женщина скончалась.

Родственники предполагают, что за ней ней не ухаживали и не лечили должным образом после хирургического вмешательства.

Теперь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Калужской области организовать проверку и доложить о ее результатах.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.