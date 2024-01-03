В нынешнем году в Калужской области отремонтируют 186 многоэтажек

В 2024 году в регионе должны отремонтировать 186 домов.

Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

К реализации программы капремонта приступили уже сейчас. Также уже подходит к концу подготовка проектно-сметной документации.

В этом году должны отремонтировать 18 фасадов, 46 внутридомовых инженерных систем и 114 крыш. Помимо этого, будут заменены 46 лифтов в 15 домах.