В Калуге из-за морозов отменили несколько мероприятий

В связи с суровыми погодными условиями на улицах областного центра не смогут состояться некоторые спортивные мероприятия.

Например, акция «Слепи снеговика», которая должна была пройти в сквере Волкова, не состоится из-за мороза и отсутствия нужного количества снега.

Также и по той же причине не состоится и лыжная гонка, которая должна была пройти в этой же локации.

Помимо этих двух событий, отменились и соревнования по керлингу, они должны были пройти на площади Маяковского.