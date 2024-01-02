Жители калужского региона позвонили в скорую помощь почти 300 раз в Новогоднюю ночь

В Калужской области в Новогоднюю ночь скорую помощь вызывали 288 раз.

Об этом сообщило министерство здравоохранения Калужской области.

Больше всего выездов было по причине повышенной температуры, таких было 53 раза. 29 раз жители обращались по поводу травм, а 27 с повышением давления.

Помимо этого, у одного из жителей в праздник случился инфаркт, у четырех - инсульт. Дважды бригада выезжала на место ДТП.