Калужскую область посетили за год 3,3 млн туристов

В Калужский регион приехали 3,3 млн туристов за прошедший 2023 год.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем тг-канале.

По его словам, в этом году регион получает значительную федеральную поддержку.

Минэкономразвития России подвел итоги конкурсного отбора на предоставление единой субсидии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Нашей области будет выделено 63 млн рублей.

Деньги планируют потратить на обустройство туристических маршрутов, а также на событийные мероприятия.