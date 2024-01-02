На калужском Правобережье затопило одну из улиц из-за прорыва трубы

В наш чат-бот обратился один из жителей Правого берега и рассказал, что еще 1 января там произошла коммунальная авария.

— Первого января на Правом берегу произошла коммунальная авария: на улице Георгия Димитрова, 4 прорвало трубу с холодной водой. Была информация о том, что водоканал направил специалистов для устранения аварии. Сегодня второе января, ни "специалистов", ни спецтранспорта, ни каких либо работ так никто и не начал. Вода льёт сильным напором и топит улицы.

Наша редакция решила связаться с водоканалом по поводу этой ситуации:

— Вода льется из под земли, из под тротуара. Пока что неизвестно, когда аварию возьмут в работу, возможно сегодня после обеда или уже завтра — пояснило ведомство.