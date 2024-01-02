Калужских водителей призвали быть более внимательными на дорогах

В связи с неблагоприятной погодной обстановкой водителям напомнили о правилах управления транспортом в сложных условиях.

Первоочередно автомобилистов призывают резко не тормозить и соблюдать скорость.

Также водителям необходимо соблюдать дистанцию, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и заранее выезжать в запланированную поездку, так как при плохой погоде скорость автомобильного потока в среднем составляет 40-50 км/ч.