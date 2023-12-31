Прокуратура проверяет информацию о задолженности перед строителями кампуса Бауманского университета в Калуге

Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил провести проверку информации о задолженности по заработной плате перед строителями кампуса Бауманского университета в Калуге.

- В случае нарушения срока выплаты поручено принять меры прокурорского реагирования, - заявили утром 31 декабря в надзорном ведомстве.

Напомним, кампус частично открыли осенью, однако работы там продолжаются. Полноценно его обещают запустить в 2024 году.