Губернатор Калужской области выразил соболезнования родным и близким погибших в Белгороде

В результате ракетного удара ВСУ, произведенного в субботу, 30 декабря, по мирным жителям Белгорода погибли 9 взрослых и 1 ребенок, пострадали 45 человек, из них - 4 ребенка. Такие данные приводит МЧС РФ.

- Позвонил Вячеславу Гладкову, убийство мирных людей, а тем более детей - подлый и бесчеловечный поступок, - написал Владислав Шапша в социальных сетях. - Выражаю соболезнования жителям Белгорода от лица калужан. То, что случилось сегодня в Белгороде - это фашизм. И он однозначно будет наказан.

Верховному главнокомандующему доложено об ударе ВСУ по жилым кварталам Белгорода, сообщил Песков. По поручению Путина в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим, сообщил Песков