В Калужской области природный газ пришел еще в 22 населенных пункта

За прошедший 2023 год уровень газификации региона достиг 81%.

Итоги в сфере газификации области подвел в субботу, 30 декабря министр строительства и ЖКХ Калужской области.

По словам Вячеслава Лежнина, более 3000 домовладений получили возможность провести к себе голубое топливо.

- В этом году мы построили котельную в деревне Соболёвка Сухиничского района, провели более 250 километров газопроводов, - рассказал Вячеслав Лежнев.

Министр напомнил и о реконструкции газораспределительной станции в Малоярославце, и о перевооружении станций в Людиново и Жуковском районе.