В Калуге открылась резиденция Деда Мороза

Традиционно главный новогодний дедушка со своею внучкою принимает ребятишек в домике в парке культуры и отдыха.

Во время церемонии открытия прошла интерактивная игра для детей и взрослых с участием новогодних персонажей. Снеговики, зайчики и дракон – символ следующего года - веселили всех, кто несмотря на не совсем зимнюю погоду пришел сегодня, 30 декабря, в городской парк культуры.

По словам начальника управления культуры Калуги Яны Васиной, на открытии было около трехсот человек.

- В этом году мы возобновили традицию персонального общения с Дедом Морозом и Снегурочкой в его домике, - пояснила Яна Васина. - Ребята рассказывают дедушке стихи, поют песенки и получают в ответ праздничную открытку и шоколадку.

Кроме этого, с Дедом Морозом можно бесплатно сфотографироваться, а фотографии скачать самостоятельно на следующий после фотосессии день из группы Резиденции Деда Мороза в ВК или управления культуры Калуги.

Резиденция Деда Мороза будет открыта 31 декабря с 14:00 до 17:00, а 2,3,4 января с 14:00 до 17:00.