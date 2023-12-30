Из Калужской области в зону СВО оправилась очередная машина со стройматериалами

Ценный груз собрали в Ульяновском районе, автомобиль ушел в сторону Донбасса в субботу, 30 декабря.

Как пояснил глава администрации Ульяновского района, в зоне спецоперации выходных нет.

- А значит их нет у волонтеров и всех тех, кто помогает фронту, - добавил Александр Анисимов.

В Ульяновском районе, так же как и во всех других муниципальных образованиях сейчас активно готовят для наших бойцов окопные свечи. В селе Дудоровское женщины попросили главу администрации помочь с воском для свечей.

- И парафином можно заливать, но, когда его смешивают с воском, запах гораздо приятнее, - пояснил глава администрации. – Тем не менее, поработаем с пчеловодами, - пообещал Александр Анисимов.