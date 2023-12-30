Популяция зубров в Калужской области перевалила за тысячу голов

Основное место их обитания – заповедник «Калужские засеки».

Радостью с жителями региона поделился 30 декабря, в субботу, министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Кстати, рекордное количество зубров родилось в 2022 году. На свет тогда появились 73 зубрёнка.

Кроме увеличения количества зубров, в 2023 году удалось высадить 5 млн. деревьев, в посадке саженцев активно помогали и юные лесоводы. Кстати, их количество в регионе тоже увеличилось до 625 человек.

Среди итогов уходящего года, которыми гордится министерство, Владимир Жипа также отметил отправку на переработку 5 тонн батареек, более тонны пластиковых крышечек и 35 тонн макулатуры.

- Калужская область сохраняет устойчивую позицию в топ-10 наиболее экологичных российских регионов уже более 3 лет, - заявил министр, поздравляя калужан с наступающим Новым годом.