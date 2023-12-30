Под Новый год жителей Калуги оставили без воды

В домах на улицах Тарутинская, Валентины Никитиной и Светлой проблемы с водой.
Опасениями встретить новогодние торжества с ведрами и покупными баклажками водички калужане поделились 29 декабря на странице главы региона в соцсети.
Речь идет о доме №8 по улице Светлая, №31 по улице Веры Никитиной и №231, корпус 7 по улице Тарутинская.
Проблемы отсутствия водоснабжения, скорее всего разные. Например, на улице Светлая, калужанка Александра предполагает, что виновник засухи стоящий неподалеку «завод по производству воды».
- Когда они заканчивают работу напор воды хороший, а когда работают в течении дня - нет воды, - пишет калужанка Александра.
В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области, видимо уже начали праздновать Новый год. Ответ чиновников в духе классической отписки.
- Специалисты Водоканала обследуют это место для выяснения причин слабого давления, - написал неизвестный представитель минстроя и ЖКХ под постом Александры. - Вернемся с ответом после праздников.
Последняя фраза вызвала понятное недоумение и негодование жительницы Калуги.
- А людям с детьми в домах что делать без воды? Сказать детям ждите после праздников? – возмущается Александра.
А вы уже проверили свой кран на кухне?
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.