Под Новый год жителей Калуги оставили без воды

В домах на улицах Тарутинская, Валентины Никитиной и Светлой проблемы с водой.

Опасениями встретить новогодние торжества с ведрами и покупными баклажками водички калужане поделились 29 декабря на странице главы региона в соцсети.

Речь идет о доме №8 по улице Светлая, №31 по улице Веры Никитиной и №231, корпус 7 по улице Тарутинская.

Проблемы отсутствия водоснабжения, скорее всего разные. Например, на улице Светлая, калужанка Александра предполагает, что виновник засухи стоящий неподалеку «завод по производству воды».

- Когда они заканчивают работу напор воды хороший, а когда работают в течении дня - нет воды, - пишет калужанка Александра.

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области, видимо уже начали праздновать Новый год. Ответ чиновников в духе классической отписки.

- Специалисты Водоканала обследуют это место для выяснения причин слабого давления, - написал неизвестный представитель минстроя и ЖКХ под постом Александры. - Вернемся с ответом после праздников.

Последняя фраза вызвала понятное недоумение и негодование жительницы Калуги.

- А людям с детьми в домах что делать без воды? Сказать детям ждите после праздников? – возмущается Александра.

А вы уже проверили свой кран на кухне?