В Калуге пропал 35-летний мужчина

В пятницу, 29 декабря, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о поисках 35-летнего калужанина.

Пропал Демин Игорь Владимирович, 35 лет, г. Калуга.

С 19 декабря 2023 года место его нахождения неизвестно.

Приметы пропавшего:

рост 180 сантиметров

нормального телосложения

темно-каштановые волосы

серо-голубые глаза

Одежда:

черно-синяя куртка

черные джинсы

черные ботинки

черная шапка

С собой у мужчины была сумка.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или по номеру 112, - сообщили поисковики.