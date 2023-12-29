Калужским медикам передали 16 новых машин скорой помощи

В пятницу, 29 декабря, в Калуге прошла церемония передачи 16 новых автомобилей скорой помощи.

Эти машины отправятся медикам Боровского, Мещовского, Малоярославецкого, Кировского, Думиничского, Хвастовичского, Людиновского, Ферзиковского, Козельского, Дзержинского районов, а также Калуги.

- В этом году мы существенно усилили нашу региональную службу скорой помощи техникой, - заявил губернатор Владислав Шапша.

С 2020 года Калужская область получила 92 автомобиля скорой помощи и шесть передвижных медицинских комплексов.