Вакцину от кори привезли в Калужскую область

В Калужскую область поступила первая партия вакцины для иммунизации детей против кори, краснухи и эпидемического паротита. В ней 2990 доз, сообщили 29 декабря в министерстве здравоохранения региона.

- Дети, посещающие детские сады и школы будут вакцинироваться в образовательных организациях в плановом порядке. Для вакцинации в поликлиниках детей пригласят участковые медсестры, - пояснили в Минздраве.

Ранее препарата не было в наличии несколько месяцев.