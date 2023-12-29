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Депутат областного парламента Дмитриков организовал традиционную праздничную акцию для воспитанников детских садов

Опубликовано: 29.12.2023 10:15 0 223
Депутат областного парламента Дмитриков организовал традиционную праздничную акцию для воспитанников детских садов

В преддверии Нового года в Калужской области прошла ежегодная добрая акция.  В её рамках более 2500 тысяч воспитанников детских садов региона получили новогодние подарки, закупленные на личные средства парламентария. Праздничный подарок, который включал в себя набор для рисования и поздравительную открытку, маленьким жителям области вручали на Новогодних утренниках в дошкольных учреждениях.

Михаил Дмитриков:

Акция уже стала традиционной. Самое главное в ней – искренние и счастливые улыбки детей. Видим, что количество воспитанников в детских садах из года в год увеличивается и это, конечно, радует. 

Опубликовано: 29.12.2023 10:15 0 223
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