Депутат областного парламента Дмитриков организовал традиционную праздничную акцию для воспитанников детских садов

В преддверии Нового года в Калужской области прошла ежегодная добрая акция. В её рамках более 2500 тысяч воспитанников детских садов региона получили новогодние подарки, закупленные на личные средства парламентария. Праздничный подарок, который включал в себя набор для рисования и поздравительную открытку, маленьким жителям области вручали на Новогодних утренниках в дошкольных учреждениях.

Михаил Дмитриков:

Акция уже стала традиционной. Самое главное в ней – искренние и счастливые улыбки детей. Видим, что количество воспитанников в детских садах из года в год увеличивается и это, конечно, радует.