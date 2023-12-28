Горуправа Калуги просит убрать автомобили с семи улиц для вывоза снега 29 декабря

В ночь на пятницу , 29 декабря, в Калуге вывезут снег с семи улиц. Городская управа опубликовала предупреждение для водителей с просьбой убрать с проезжей части транспортные средства.

Работы по вывозу снега будет осуществляться на следующих улицах:

- ул.Телевизионная (продолжение работ),

- мост через р.Ока,

- Яченская набережная

- ул.Суворова участок от ул.Октябрьская до д. 2 по ул.Суворова

- ул.Рылеева на участке от ул.Суворова до ул.Кирова

- ул.Герцена на участке от ул.Суворова до ул.Кирова

- ул.Товарная вдоль тротуара