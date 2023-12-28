В калужской школе №16 спасатели провели урок безопасности

В среду, 27 декабря, для учеников школы №16 города Калуги провели уроки безопасности перед новогодними каникулами. К детям приехали сотрудники Главного управления МЧС России по Калужской области и Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

На каникулах у детей появляется много свободного времени и они зачастую забывают о правилах безопасности.

Государственный инспектор ГИМС Марина Куличенко рассказала о правилах поведения около водоемов зимой. Также она напомнила детям о том, как вести себя, если другой человек или ты сам оказался в воде.

Руководитель областного отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Олег Попов рассказал школьникам о правилах безопасности в быту, транспорте и общественных местах.

В конце мероприятия организаторы наградили трех победителей в конкурсе рисунка на тему: «Работа спасателей и волонтеров».

Сотрудники МЧС и Национального Центра помощи пропавшим детям отметили, что считают своим долгом объяснить подрастающему поколению правила безопасности и почему их необходимо соблюдать.

В пресс-службе МЧС уточнили, что подобные мероприятия будут проходить регулярно.