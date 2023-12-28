Какие продукты подорожали в калужских магазинах перед Новым годом

Калугастат в четверг, 28 декабря, опубликовал последние в нынешнем году официальные данные о ценах в магазинах региона.

За неделю, с 18 по 25 декабря, больше всего подорожали куриные яйца – на 5,2%.

Колбаса полукопченая и варено-копченая, а также огурцы прибавили в цене по 4,8%. Картошка подорожала на 4,2%.

При этом есть продукты, которые подешевели: черный чай – на 3,5%, овощные консервы для детского питания – на 2,8%.