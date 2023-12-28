У жителей Калужской области изымают оружие

В Калужской области полиция начала профилактическую акцию «Арсенал».

На дорогах сотрудники ГИБДД проверяют машины, которые могут незаконно перевозить оружие и боеприпасы.

Силовики напомнили, что при перевозке оружие нужно хранить при себе в кобуре.

При добровольной сдаче оружия и боеприпасов люди освобождаются от уголовной ответственности.