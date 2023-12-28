В Калуге чествовали ветеранов

Накануне 82-й годовщины освобождения Калуги состоялся торжественный приём в честь ветеранов. Фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, участников боевых действий, локальных войн и специальной военной операции поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и военный комиссар Калуги, депутат Гордумы Андрей Иванов.

- К сожалению, с нами осталось очень мало ветеранов Великой Отечественной войны. Они победили в самой страшной войне в истории человечества, одолели сильного и опасного врага, восстановили страну после войны. Они заложили достойные традиции воспитания молодёжи, своим примером воспитали следующее поколение настоящих патриотов – защитников Отечества, – подчеркнул Юрий Моисеев.

Руководители города пожелали ветеранам счастья, крепкого здоровья и долголетия.