Памятник городскому голове Калуги отлили из бронзы

В Санкт-Петербурге отлили из бронзы памятник бывшему городскому голове Калуги Ивану Козьмичу Ципулину. На поверхность начали наносить патину, сообщил главный архитектор города Алексей Комов.

Скульптуру установят на улице Подвойского в начале 2024 года.

Иван Ципулин был городским головой Калуги с 1885 по 1901 годы. По его инициативе в Калуге разместилось управление Сызрано-Вяземской железной дороги, были построены водопровод и городская библиотека.

Интересно, что в 1921 году установленный в Калуге памятник Марксу многие жители воспринимали как памятник Ципулину. Между этими людьми есть внешнее сходство.