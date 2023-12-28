Новый космический аппарат установили в центре Калуги

В четверг, 28 декабря, в сквере Чижевского в Калуге начнется новогодняя ярмарка.

В этом году там установили не только ставшие привычными летающие тарелки, но и новый космический аппарат, в котором можно сфотографироваться.

Внутрь смогут одновременно забраться три человека.