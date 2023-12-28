Россияне стремятся погасить задолженности перед Новым годом

Опубликована статистика банка ВТБ.

Декабрь признан месяцем, когда клиенты банков с просроченной задолженность стремятся чаще всего закрыть свои долги. Таковы результаты исследования, проведенного банком ВТБ и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

На последний месяц года приходится в полтора раза больше платежей.

Чаще всего клиенты погашают кредит на автомобиль, ипотеку и потребительские кредиты.

В НАПКА отмечают, что средний чек платежа в декабре может увеличиться на 17% до 4,6 тысячи рублей.

В ассоциации пояснили, что перед Новым годом жители России уделяют особое внимание своим финансовым вопросам. Люди стремятся встречать новый период жизни без долгов.

- В этом году 96% клиентов, столкнувшихся с финансовыми трудностями, справились с просроченной задолженностью и продолжили пользоваться нашими сервисами, а доля выходящих на просрочку в сравнении с прошлым годом снизилась на 20%, - рассказал руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.