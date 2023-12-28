В Калуге началась реставрация Дома Капыриных

Работы по сохранению Дома Капыриных на улице Воронина стартовали в Калуге.

- По результатам исковой работы по понуждению собственника исполнить обязательства в сфере законодательства об объектах культурного наследия, была начата реставрация деревянного дома, - рассказал 28 декабря начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Ранее калужане опасались, что памятник могут снести из-за привлекательности земельного участка в центре города.