Депутаты исполнили мечты юных калужан

В Калуге прошла «Ёлка добра». Зеленую красавицу украсили шарами с пожеланиями детей, депутаты Городской Думы выбрали шары и исполнили заветные желания ребят. В этом году юные калужане попросили у Деда Мороза умную колонку, штангу и гантели, беспроводную мышь, VR-очки, коньки, интерактивные игры, ролики и конструкторы LEGO.

- Эта добрая ежегодная акция проходит по всей стране. Участие в ней принимает наш Президент Владимир Владимирович Путин, руководители регионов и муниципалитетов, депутаты всех уровней. Сегодня в стенах «Кванториума» мы встретились с ребятами и их родителями. Талантливые и креативные члены педагогического отряда при Городской Думе помогли нам организовать праздник для детей, подготовили мастер-классы, развивающие конкурсы и театрализованное представление. Нам с коллегами из фракции «Единая Россия» очень хотелось, чтобы этот день запомнился детям, и они поверили в новогоднее чудо, – прокомментировал Глава городского самоуправления Юрий Моисеев.

Депутаты пожелали ребятам счастья, здоровья, успехов в учёбе и творчестве.