Когда, наконец, в Калуге настанет нормальная жизнь?

Согласитесь, проблем в нашем городе много. Но очень важно за текущими, большими и малыми трудностями видеть перспективу. А она у нашего города очень неплохая.

Мусор рано или поздно уберут, снег растает, склон восстановят лучше прежнего и будет он стоять как каменный – как минимум до 700-летия Калуги.

Специально собрали для вас самые важные итоги 2023 года, которые однозначно повлияют на жизнь каждого из нас, а также на жизнь наших с вами детей.

Кампус Бауманского – наше всё

Как мы уже сообщали, в последние дни уходящего года городской голова Калуги встретился с журналистами. Помимо насущных вопросов локального характера, Дмитрий Денисов настойчиво формулировал основные, по его мнению, факторы, позволяющие оценивать прошедший, 2023-й для областного центра как год уверенного успеха. Мы внимательно выслушали доводы градоначальника и во многом с ним согласны. Так что останется в памяти из завершающегося года? Давайте разбираться.

Прежде всего Дмитрий Денисов сам инициировал обсуждение вопроса, касающегося основы жизни города. Это экономика. Именно от ее здоровья зависит работоспособность любой сферы деятельности. Это действительно так.

- Вся доходная база местного бюджета базируется на экономике, - подчеркнул городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Город получает от нее налоги, сборы, неналоговые доходы (аренда и т.д.). В этом году даже с учетом закрывшихся из-за санкций предприятий мы в бюджете этого практически не ощутили. Нас не подвели субъекты малого и среднего бизнеса. От них мы тоже получили немалые дополнительные доходы.

Наши исторические предприятия в последние годы очень серьёзные средства начали вкладывать в свой основной капитал - в новые производственные линии, здания, корпуса. Этот процесс продолжается. Например, компания «Пандора» развивает производственные мощности, КЭМЗ ввел в эксплуатацию несколько тысяч квадратных метров дополнительных площадей для производства высокотехнологичной продукции. Заводы-гиганты имеют не только гособоронзаказ, они выпускают и продукцию гражданского назначения. КЗТА поменял собственника, теперь это компания «Азимут». И сразу потекли инвестиции в новые производства, появляются новые заказы, новые рабочие места. И таких примеров много.

Вместе с тем, любой город, это прежде всего высшая школа. Я в этом убежден. Без институтов высшего образования город обречен, поэтому новые корпуса бауманки – это наше все. Для города это приоритет, это реальный сектор экономики, это молодые, инициативные, грамотные, умные люди, которых мы должны к себе привлекать. И город должен создать условия для того, чтобы эти ребята оставались в нем жить и работать. Это наш приоритет.

Городской голова, говоря о развитии Калуги, упомянул о возможном приходе в город Wildberries. Сейчас ведутся активные переговоры о строительстве на территории Калуги большого сортировочного центра. Помимо инвестиций, приход такого гиганта даст дополнительно сотни новых рабочих мест с солидной зарплатой.

Синие мосты: туча коммуникаций и 10 подрядчиков, работающих одновременно

Уходящий 2023 год конечно же останется в истории Калуги как год реконструкции Синих мостов. Это одна из самых сложных строек области. Город долго к ней готовился. Первая редакция проекта реконструкции мостового перехода предусматривала поэтапное строительство без полного перекрытия дороги.

Специалисты выигравшей тендер компании из Самарской губернии усомнились в возможности проведения работ без полного перекрытия движения. Мост реально старый и была серьезная опасность начинать строительные работы при движущемся рядом транспорте.

В ходе предварительных работ вскрывались неучтенные трудности. Одних коммунальных и прочих коммуникаций на этой территории было зарыто огромное количество. Десятилетиями их закапывали, бывало даже без документации. В результате, по словам Дмитрия Денисова, кабели и трубы лежат в земле в несколько слоев, под разными углами. И все их необходимо было перекладывать, выяснять собственника, какие-то ликвидировать.

Еще одна серьезная проблема возникла с получением всех необходимых разрешений от РЖД.

- Там сложно все, - объяснил Дмитрий Денисов. - Нужна была аккредитация подрядчика, проведение экзамена всех сотрудников вплоть до оператора буровой. Кстати, даже руководитель не сумел с первого раза сдать экзамен в РЖД. Ведомственное законодательство РЖД в данном случае послужило реальным препятствием проведения ритмичных строительно-монтажных работ.

Четыре месяца, если правильно вести отсчет, начинаются с момента, когда РЖД выдаст акт допуска на производство работ в полосе отвода над железной дорогой.

Всеми работами занимается около 10 подрядных организаций. Каждый - своим делом. Причем работать параллельно не получается, только последовательно, один за другим. Это тоже увеличивает сроки проведения работ.

Рабочие говорят, что начало 2-го городского (степного) проезда сделано без подушки – заливка бетонного основания происходила прямо на грунт, в итоге дорога долгое время фактически «висела» над грунтовыми водами. Этот же участок оказался очень сильно обводнен, грунтовые воды проходят очень близко к поверхности.

Сейчас принято решение о строительстве временной дороги, чтобы увести транспорт из частного сектора. Разбивка трассы произошла на этой неделе. Я думаю, что в течение месяца мы эту дорогу построим. Там небольшая протяженность, если не возникнет каких-либо форсмажоров.

Все эти сложности при реконструкции Синих мостов, не зависящие от руководства города и подрядной организации, привели к решению продлить контракт до конца 2024 года.

Новый транспорт Калуги постепенно захватывает город

Решение еще одной большой проблемы Калуги в этом году существенно продвинулось. Общественный транспорт, на его работу приходится львиная доля всех жалоб калужан. Городские власти начали обновлять муниципальный парк автобусов и троллейбусов ещё в 2020-м. Три года назад городская управа взяла в кредит 60 автобусов, потом ещё семь новых машин.

В этом году благодаря помощи области, управление калужского троллейбуса получило еще более 100 единиц транспорта. Новенькие красные автобусы пошли на самые актуальные направления: Турынино и Правый берег. Калужане без сомнения оценили улучшения, но как обычно бывает, при запуске большого нужного дела, бывают шероховатости. Водители не очень активно идут на зарплату в 75 тысяч рублей, поэтому пришлось снимать водителей с других направлений. Впрочем, это временные трудности, в ближайшее время всё наладится.

Дмитрий Денисов напомнил, что новые автобусы курсируют и по вновь открытому маршруту № 34.

- Мы постепенно заходим на маршруты, без революций, без существенного изменения схем организации движения общественного транспорта, - объяснил городской голова Калуги. - Первые семь автобусов пошли по 34 маршруту. Там сразу установился четкий график движения. Это маршрут в наш новый университетский городок к кампусу филиала МГТУ имени Баумана. Там автобусы ходят как часы. Теперь вот маршрут на Турынино. С 1 декабря новые автобусы пошли на Правобережье.

Северный въезд больше не будет забирать жизни

В нынешнем году в Калуге наконец-то качественно отремонтирован Северный въезд в город. Узкая, темная с ухабами дорога, на которой каждый год происходило немало аварий ушла в прошлое.

Напомним, контракт с компанией «Руслан-1», стоимостью 717,4 миллиона рублей, заключен был в феврале 2023 года. Работы шли вплоть до поздней осени. В результате дорога расширена до четырех полос, появились новые дорожные развязки, уличное освещение, ливневая канализация и шумозащитные экраны. Впервые на этом участке были построены тротуары и пешеходные переходы.

Он предусматривает расширение проезжей части до четырех полос, строительство развязки, уличного освещения, разделительных ограждений, тротуаров, ливневой канализации, а также установку шумозащитных экранов.

- Это видимая часть, но были и незаметные сегодня важные работы, - уточнил Дмитрий Денисов. – При реконструкции Северного въезда мы перекладывали газовые и тепловые сети, переврезали их. Это очень сложные в техническом плане работы.

Сегодня все трудности позади. Северный въезд стал красивым и комфортным, за него уже не стыдно ни руководству Калуги, ни калужанам.

Наших не бросаем!

Самое главное, пожалуй, из направлений года – это поддержка наших бойцов, участников СВО. Дмитрий Денисов лично с ними на постоянной связи. На протяжении года неоднократно навещал их, привозил всё необходимое для фронта, встречался с семьями военнослужащих и помогал им.

Буквально на днях в ЛНР и ДНР отправились несколько автомобилей – «буханок». В них установлено специальное оборудование для перевозки раненых бойцов.

Благодаря работе регионального штаба поддержка участников СВО идёт не прекращаясь. Горуправа с Фондом муниципального развития выступает как оператор этого объединённого штаба, чтобы закупать всё необходимое.

- Ещё раз спасибо всем калужанам, которые откликнулись и вносят свой вклад в наше большое дело! – написал Дмитрий Денисов на своей странице в социальной сети. - Многие горожане и коммерческие организации оказывают посильную помощь. Пополняют наш специализированный счёт. Сумма, собранная Фондом муниципального развития, приближается уже к 200 миллионам рублей. Эти средства направляются на благое дело – поддержку героев, которые сейчас защищают интересы страны на передовой!