В микрорайоне Анненки в Калуге отключили свет из-за повреждения кабеля

В наш чат- бот обратной связи обратилась жительница микрорайона Анненки. Она рассказала, что во всех домах отключили свет.

- От компании сообщают, что что-то случилось на подстанции. Время восстановления не сообщают, - отметила местная жительница.

Мы обратились в энергетическую компанию «Россети» . В организации сообщили, что линию повредила сторонняя организация. Сейчас на данный участок выехала бригада рабочих.

Ориентировочно, свет появится к 14:00.