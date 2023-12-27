27 декабря состоялось заключительное в 2023 году заседание Городской Думы Калуги

Депутаты внесли финальные изменения в бюджет Калуги 2023 года.

Перераспределяются средства в рамках ранее утверждённых параметров.

130,8 млн. рублей выделяется на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области

40,9 млн. рублей выделяется на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области.

60 млн. рублей будет выделено на реконструкцию котельной, расположенной в районе дома № 4 по улице Кропоткина.

105,4 млн. рублей будет направлено на реконструкцию магистральных тепловых сетей от этой котельной.

25 миллионов рублей выделяется на реализацию Указов Президента Российской Федерации.

Порядка 10 миллионов рублей выделяется рублей на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта.

5 млн. рублей будет дополнительно направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Также были внесены поправки в городской бюджет на 2024 год. За счёт изменения объёма безвозмездных поступлений профицит бюджета составит 15 млн. рублей.



Депутаты скорректировали прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год. В план дополнительно включаются: два недостроенных кормоцеха в деревни Животинки, нежилое помещение в доме № 7 на улице Дарвина, нежилое встроенное помещение в доме № 5 по улице Карачевской, три нежилых помещения в доме № 21 по улице Энгельса, нежилое помещение в доме № 63а по улице Энгельса. Сумма планируемых поступлений в муниципальный бюджет увеличивается с 6,6 млн. до 9,3 млн. рублей.

Парламентарии приняли решение установить мемориальную доску в память о первом генерал-прокуроре России Павле Ягужинском. Доска будет установлена на фасаде дома № 4 одноимённой улицы.

Также было принято решение о постановке на учёт бесхозяйного имущества и согласованы сделки муниципальным предприятиям.

Генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов сообщил депутатам о реализации проекта «Руки помощи», направленного на привлечение внимания общественности к детям с тяжёлыми болезнями, особенностями развития и попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также на организацию сбора денежных средств для лечения и реабилитации детей. В этом году был проведён конкурс детских рисунков на лучший дизайн-макет вратарского свитера. На основе эскизов, нарисованных воспитанниками калужского Центра абилитации и социальной реабилитации, были изготовлены комплекты вратарской формы. Средства от продажи формы пошли на помощь нуждающимся детям.

«Это очень важный и полезный проект, дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особой заботе и внимании, уверен, депутатский корпус поддержит это благое начинание и примет активное участие в реализации проекта «Руки помощи», – подчеркнул Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Подводя итоги работы Городской Думы в 2023 году, Юрий Моисеев поблагодарил депутатов, Городского Голову Дмитрия Денисова, сотрудников Городской Управы, Контрольно-счётной палаты, прокуратуры и полиции за плодотворный труд, конструктивное сотрудничество и вклад в развитие города, поздравил калужан с наступающим Новым годом.