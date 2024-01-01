Средняя зарплата в Калужской области выросла до 67 070 рублей

Калугастат на днях опубликовал новые данные о средней зарплате в Калужской области. Представлены данные за октябрь 2023 года.

В среднем в регионе зарплата до вычета налогов составила 67 070 рублей. Учитывается статистика предприятий и организаций с 15 и более сотрудниками.

По сравнению с сентябрем средняя зарплата выросла на 5,3%. За год рост составил 15,3%.

С учетом официальной инфляции доходы за год выросли на 7,7%, за месяц – на 4,5%.