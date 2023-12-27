График работы детской больницы в новогодние праздники опубликовали в Калужской области

В среду, 27 декабря, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало график работы Детской городской больницы в новогодние праздники. 30 декабря, со 2 по 6 и 8 января с 9:00 до 14:00 во всех поликлиниках будут принимать педиатры. Также можно вызвать врача на дом.
31 декабря, 1 и 7 января прием педиатров будет проходить в дежурных отделениях:
2 января на Вилонова,27 с 9:00 до 13:00 можно будет посетить отоларинголога, 5 января по тому же адресу принимают детский хирург, отоларинголог, ортопед-травматолог, офтальмолог.
Пункты выдачи детского питания работают 3 и 4 января с 11:00 до 16:00. 3 января на улице Кирова, 25е, а 4 января на улице Билибина, 15.
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