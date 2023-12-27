График работы детской больницы в новогодние праздники опубликовали в Калужской области

В среду, 27 декабря, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало график работы Детской городской больницы в новогодние праздники. 30 декабря, со 2 по 6 и 8 января с 9:00 до 14:00 во всех поликлиниках будут принимать педиатры. Также можно вызвать врача на дом.

31 декабря, 1 и 7 января прием педиатров будет проходить в дежурных отделениях:

Вилонова, 27 (телефон 77-00-22)

Никитина, 76 ( телефоны 73-43-40, 73-42-66)

Социалистическая, 6 ( телефон 55-41-80)

2 января на Вилонова,27 с 9:00 до 13:00 можно будет посетить отоларинголога, 5 января по тому же адресу принимают детский хирург, отоларинголог, ортопед-травматолог, офтальмолог.

Пункты выдачи детского питания работают 3 и 4 января с 11:00 до 16:00. 3 января на улице Кирова, 25е, а 4 января на улице Билибина, 15.