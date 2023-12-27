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билайн запускает новый способ оплаты совместно с сервисом «Подели»

Опубликовано: 27.12.2023 12:33 0 266
билайн запускает новый способ оплаты совместно с сервисом «Подели»

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В интернет-магазине и офисах продаж билайна стала доступна услуга оплаты товаров по частям с сервисом «Подели» — проектом Альфа-Банка. Теперь клиенты могут разделить стоимость своей покупки на четыре равных платежа и вносить их раз в две недели.  

Преимущества сервиса для клиентов билайна — никаких комиссий и переплат, простое и быстрое оформление, а для оплаты можно использовать любую карту любого российского банка. С «Подели» можно купить смартфоны, умные часы, наушники и другие гаджеты и аксессуары.  

«Мы в билайне всегда стремимся предоставить нашим клиентам не только высококачественные продукты и услуги, но и максимально удобные и выгодные условия их приобретения. Запуск оплаты по частям отражает нашу приверженность этим ценностям. Теперь клиенты билайна могут легко и без дополнительных финансовых затрат приобретать в моменте те товары, о покупке которых они давно задумывались, но откладывали», — прокомментировал нововведение директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов билайна Иван Савкин.  

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Опубликовано: 27.12.2023 12:33 0 266
Тэги: реkлама
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