В Калуге признали памятником дом, в котором жил Булат Окуджава

В Калуге дом №14а по улице Жукова стал объектом культурного наследия местного значения. Он включен в соответствующий перечень, сообщили в областном управлении по охране объектов культурного наследия.

Ранее в сети появилась информация, что владельцы дома просили исключить его из списка памятников, так как с таким статусом его сложно продать.

В доме на улице Жукова поэт Булат Окуджава жил в 1952 году. В Калужскую область его направили работать учителем после окончания Тбилисского государственного университета. Сначала он работал в селах Шамордино и Высокиничи, а затем преподавал русский язык в школе №5 Калуги.