Новую партию вакцины от коронавируса привезли в Калужскую область

В Калужскую область поступили 2550 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Там пояснили, что большинство калужан уже переболело ковидом, но прививку нужно сделать людям, входящим в группы риска. Вакцинация проходит в поликлиниках.

Как рассказал 26 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко, вакцину «Спутник Лайт» обновили с учетом мутации вируса. Эффективность предыдущей версии препарата к концу 2023 года снизился в 20 раз.