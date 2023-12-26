В Калужской области от чиновников потребовали отремонтировать крышу

В Юхновском районе жители деревни Озеро жалуются на состояние крыши многоквартирного дома на улице Молодежной.

- Несколько лет они ждали обещанного ремонта крыши, пока терпение не лопнуло, - рассказал 26 декабря уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников. - Сначала чиновники планировали починить крышу в 2019-2023 гг., затем сроки сдвинули на 2029-2031 гг.

Омбудсмен попросил провести проверку прокуратуру. А это ведомство выявило, что администрация района нарушила требования законодательства при переносе сроков капремонта.

- Кроме того местные власти ошибочно полагали, что работы могут быть проведены только при условии полного отсутствия у собственников квартир задолженности по оплате взносов на капремонт, - отметил Зельников.

От чиновников потребовали устранить нарушения.