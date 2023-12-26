В Калуге каждый день 100 человек попадают в травмпункт

В Калуге ежедневно около 100 взрослых обращается в травмпункт по поводу различных травм. Зимой многие из них падают на скользких тротуарах.

- Пока количество обращений не превышает средних значений для зимы, - прокомментировали 26 декабря в министерстве здравоохранения.

Медики советуют калужанам зимой выбирать правильную обувь и быть внимательными на скользких участках. А падать лучше не на вытянутую руку, а заваливаясь на все тело.