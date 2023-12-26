В Калужской области назвали мужские и женские районы

Начальник управления ЗАГС Калужской области Варвара Антохина 26 декабря опубликовала статистику о том, в каких районах Калужской области в 2023 году рождается больше мальчиков, а в каких девочек.

Мужскими стали все северные районы – Боровский, Жуковский, Обнинск, Малоярославецкий, Медынский и Износковский. К ним также присоединились Кировский, Сухиничский, Козельский районы и Калуга.

В Спас-Деменском и Думиничском районах мальчиков и девочек родилось поровну.

Во всех остальных девочек было больше.

В целом по области мальчиков 2023 году родилось на 4% больше, чем девочек.