«Газпром трансгаз Москва» в 2023 году выполнил план в Калужской области на 100 %

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ООО «Газпром трансгаз Москва» – крупнейшее газотранспортное подразделение ПАО «Газпром», сети которого проходят и по Калужской области.

На протяжении более чем 75-летней истории своего существования обеспечивает своевременные бесперебойные поставки природного газа потребителям 14 субъектов европейской части Российской Федерации (около 1/3 общего объема газа, поставляемого на внутренний рынок ПАО «Газпром»), транзит в страны ближнего и дальнего зарубежья.

К концу 2023 года предприятие подходит со 100% выполнением основных производственных программ. Транзит газа в уходящем году ожидается на уровне 135,0 млрд куб. м газа, из этого объема отечественным потребителям будет поставлено порядка 84,7 млрд кубометров газа, 14,7 млрд кубометров составит экспорт в Европу.

В сентябре в Малоярославецком районе Калужской области после завершения реконструкции состоялась торжественная церемония по вводу в эксплуатацию ГРС «Малоярославец», проектная производительность которой после реконструкции составляет – 46,0 тыс. куб. м/час, что позволит обеспечить подключение новых и перспективных потребителей Калужской области, а также способствует развитию региона в целом.

В текущем году согласно плану проведения работ по внутритрубной диагностике (ВТД) линейной части магистральных газопроводов были проведены работы на 3 230 км газопроводов, в том числе, на 238 км ВТД была проведена впервые. По результатам диагностики этого года и прошлых лет было устранено 4380 дефектов на 929 трубах, представляющих опасность для эксплуатации, при этом заменено порядка 9 км труб различных диаметров.

В части эксплуатации компрессорных станций (КС) специалистами компании в полном объеме выполнен комплекс планово-предупредительных работ в 39 компрессорных цехах, на технологических трубопроводах КС устранено более 100 дефектов. Завершено выполнение плана диагностического обслуживания, объектами которого стали 315 единиц оборудования компрессорных цехов и более 12 км технологических трубопроводов. В том числе, выполнена внутритрубная диагностика технологических трубопроводов на четырех КС.

Одно из ключевых направлений в работе предприятия – повышение производительности работы газораспределительных станций. В зоне ответственности ООО «Газпром трансгаз Москва» находятся 722 газораспределительные станции (ГРС) и контрольно-распределительных пункта (КРП), или порядка пятой части от общего числа ГРС ПАО «Газпром».

В конце 2023 года – начале 2024 года завершатся масштабные работы по реконструкции: ГРС Дубна, ГРС Монино, ГРС Пушкино, строительство ГРС Дмитров-2. Ведутся работы по строительству КРП-20 и реконструкции ГРС Ясногорск, в 2024 году планируется завершить комплексный капитальный ремонт на ГРС Советская, ГРС Новомосковск-3 (Тульская область) и ГРС Кашира (Каширский район). В текущем году выполнены работы по техническому перевооружению 10 газораспределительных станций. Всего силами специалистов предприятия выполнены комплексные диагностические обследования на 131 ГРС.

В 2023 году доля техники компании на газомоторном топливе (ГМТ) составляет 50,6 % (973 автомобиля) от общего парка автотранспортных средств предприятия, пригодного для перевода на ГМТ, тогда как в 2017 число автомобилей составляло – 673 автомобиля. При этом надо учитывать, что часть автотранспортной техники, такая как: пожарные машины, транспорт, используемый для перевозки нефтепродуктов и многие другие, не может быть переведен на газ в силу определенных ограничений.

Одним из ведущих направлений в деятельности предприятия является подготовка квалифицированных кадров. С 1984 года образовательную деятельность в области профессиональной подготовки персонала компании осуществляет Учебно-производственный центр (УПЦ). Ежегодно на базе УПЦ проходят обучение более 10 тысяч работников Общества.

В 2018 и 2022 годах УПЦ п. Первомайский Тамбовской области являлся основной площадкой для проведения масштабного мероприятия - Фестиваля труда ПАО «Газпром», в рамках которого работники дочерних предприятий смогли приобрести бесценный профессиональный опыт, обменяться знаниями и равняться на лучших в профессии. Ежегодно, помимо обучения на базе УПЦ, Управление по работе с персоналом организует обучение более 9 тысяч работников на базе корпоративных образовательных организаций ПАО «Газпром».

Большое внимание в своей деятельности предприятие уделяет экологии. Ежегодно филиалы компании участвуют во всероссийских субботниках и экологических акциях, таких как: «Зеленая весна», «Сохраним лес», «Вода России», «Бумаге - вторую жизнь», «Спаси дерево» и другие. Так, в 2023 году ООО «Газпром трансгаз Москва» традиционно приняло участие во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна» ежегодно организуемом Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского. В акции приняло участие около 900 наших сотрудников, силами которых было убрано более 43 тонн мусора, расчищено и облагорожено 55 га территорий и высажено более 5 тысяч деревьев и кустарников. В рамках всероссийской акции «Сохраним Лес» по восстановлению лесов приняли участие 138 сотрудников Общества, общими усилиями которых было высажено более 3600 деревьев.

На территории Брянской области состоялась военно-патриотическая акция «Вахта памяти-2023». С 13 по 21 июня на территории Брасовского района прошли поисковые работы, в ходе которых приняли участие 31 сотрудник компании из 24 филиалов и администрации предприятия.

16 сентября, накануне праздновании 80-летия освобождения Брянщины от фашистско-немецких захватчиков, состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Ангелы», на территории которого перезахоронили останки 514 мирных жителей, из них 155 детей, обнаруженных в ходе поисковых работ за 2022 – 2023 гг. сводным поисковым отрядом «Газпром трансгаз Москва» совместно с поисковыми объединениями Брянской области, а также поисковиками из Ростова, Рязани, Орла, Московской области, Ухты и Архангельска.

19 и 20 октября на центральных музыкальных площадках Задонска и Липецка прошли концерты, посвященные Сергею Васильевичу Рахманинову, 150-летие которого соотечественники отметили в текущем году. Концерты состоялись при поддержке Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Москва профсоюз» в рамках корпоративного культурно-просветительского проекта «Грани прекрасного».

Не оставляет «Газпром трансгаз Москва» и благотворительные проекты. 15 декабря состоялась 16-я торжественная церемония награждения лауреатов Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. В рамках нее благодарственные письма получил коллектив проекта «Космос – детям», который реализуется Калужским театром кукол. Это соцпроект, запущенный в Год науки и технологии РФ и 6о-летия полета Гагарина в Космос при поддержке ООО «Газпром трансгаз Москва». В рамках него создан и показывается семейный спектакль «Летчик и Маленький принц».

Его миссия – достучаться до сердец юных и молодых россиян, в доступной и современной форме связать знакомство молодежи с достижениями в области науки и техники с лучшими произведениями искусства и литературы, мировым культурным наследием; человеческую солидарность покорить космос — с желанием беречь общую для всех планету.

В рамках проекта в Калуге состоялось 20 показов. Спектакль посмотрело более 4000 детей.

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