В Калуге врачебно-физкультурный диспансер закрылся из-за переезда

В Калуге спортивное отделение врачебно-физкультурного диспансера с улицы Плеханова переезжает во Дворец спорта на улице Ленина. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- С 25 по 29 декабря прием спортсменов не ведется в связи с переездом, - пояснили в Минздраве. - С нового года получить справку-допуск до занятий спортом и соревнований можно на улице Ленина, 57.

Новый телефон отделения пока не опубликован.